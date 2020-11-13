شفاء 6 حالات من «كورونا» في غدامس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 12:07 مساء
مدينة غدامس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن فريق الاستجابة والتدخل السريع غدامس، اليوم الجمعة، تسجيل ست حالات شفاء من فيروس «كورونا المستجد».

وقال الفريق عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تم تبيلغ المعنيين بالشفاء بالتواصل المباشر معهم.

- إغلاق منافذ غدامس للحد من انتشار وباء «كورونا»

يشار إلى أن المجلس البلدي غدامس أعلن نهاية أكتوبر الماضي، إغلاق مداخل ومنافذ المدينة حتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس «كورونا المستجد»، لافتًا إلى أن فترة الإغلاق ستكون مفتوحة، حسب تطور الظروف، مطالبًا الجهات الأمنية والضبطية بتنفيذ الإغلاق.

وأرجع المجلس قراره إلى «اتساع دائرة انتشار وباء كورونا داخل حدود المدينة»، ورغبته في «تمكين لجان الرصد من إنهاء عملها على أفضل حال»، و«وضع حد لمساهمة الوافدين إلى المدينة في زيادة حجم الكارثة».

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