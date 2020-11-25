السوق الموازية: انخفاض طفيف للدولار أمام الدينار واستقرار اليورو والاسترليني

انخفض الدولار الأميركي بشكل طفيف أمام الدينار، فيما استقرت باقي العملات الدولية الأكثر تداولًا أمام العملة الليبية في السوق الموازية، في تعاملات اليوم، بعد ارتفاعات متتالية منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وسجل الدولار الأميركي 6.51 دينار، مقابل 6.52 دينار أمس، بفارق قرش واحد، بعدما ارتفع 16 قرشًا منذ الخميس الماضي.

واستقر سعر صرف اليورو عند 7.67 دينار، بعدما ارتفع 27 قرشًا منذ نهاية الأسبوع الماضي، كما استقر الجنيه الإسترليني عند 8.45 دينار.

واستقرت الليرة التركية عند 0.83 دينار، وكذلك الدينار التونسي الذي سجل 2.28 دينار ليبي.