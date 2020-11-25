بالصور: رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية يتفقد فرع الجنوب الغربي

جانب من زيارة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية مقر فرع الجنوب الغربي, (صفحة الجهاز على فيسبوك)

تفقد رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، مقر فرع الجنوب الغربي وعددا من السرايا والوحدات التابعة للفرع خلال الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الحالي، للاطلاع على سير العمل ومدى جاهزية الوحدات والسرايا في تنفيذ الواجبات المكلفة بها، والاطلاع على احتياجاتهم ومدى جاهزيتهم.

جاءت زيارة رئيس الجهاز على رأس لجنة، تفقدت أيضا مقر الفرع بمدينة الزنتان والتقت آمر الفرع، ومقر وحدة الحماية بالجويبية، وزيارة حقل سيناون النفطي ونقطة الشعواء ومقر سرية درج ووحدة الحماية بالمحطة رقم 5 لشركة إيني، وآمر وحدة الحماية للمحطة، وفق بيان لجهاز حرس المنشآت النفطية الثلاثاء.

كما تفقدت اللجنة البوابات الثلاث بالحقل، التي يتم حمايتها وتأمينها من قبل سرايا جهاز حرس المنشآت النفطية.

وبحسب البيان التقت اللجنة مع مدير عام حقل الوفاء، الذي أشاد بدور أفراد جهاز حرس المنشآت في حماية وتأمين الحقل، وأثنى على المجهودات التي يقوم بها أفراد الجهاز في سبيل تأمين الحقل ومساعدة العاملين على تأدية عملهم على أكمل وجه.

وزارت اللجنة حقل الحمادة النفطي والتقت مدير الحقل، الذي أشاد بجهود جهاز حرس المنشآت النفطية في حفظ الأمن وحماية الموقع، وكذلك مساهمتهم في مساعدة العاملين بالحقل، وتفقدت عناصر الجهاز والمقرات التابعة له بالحقل والموقع رقم 19، والحفارة التابعة لشركة ريبسون، وبوابة وصمام حسي التابع إلى شركة إيني والمغذي لمجمع مليتة الصناعي، التي تبعد عن حقل الحمادة مسافة 130 كيلومترا، والحقل «Nc5» التابع لشركة الخليج العربي للنفط.

وبعد جولة قامت بها اللجنة بالموقع وزيارة البوابتين العاملتين بالحقل، اطلعت خلالها على مقر إقامة عناصر الحماية، كما زارت الحقل «NC4» وهو في طور الإنشاء والتجهيز التابع لشركة الخليج ويتم حمايته وتأمينه من العبث والتخريب، وكذلك تأمين الطرق المؤدية إليه بدوريات متواصلة تابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية، واختتمت مهمتها بزيارة مقر وحدة الحماية بالرياينة وصمام خط شركة إيني.

جانب من زيارة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية مقر فرع الجنوب الغربي, (صفحة الجهاز على فيسبوك)

جانب من زيارة رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية مقر فرع الجنوب الغربي, (صفحة الجهاز على فيسبوك)