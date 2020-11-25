توزيع إصابات «كورونا» الجديدة: طرابلس في المقدمة تليها زليتن ومصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 نوفمبر 2020, 11:09 صباحا
مركز العزل الصحي في سبها. (بوابة الوسط)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن الأكثر تسجيلا لإصابات فيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، بعدما أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض فيها 307 حالات، ضمن حصيلة إجمالية بلغت 617 حالة سجلها في عموم ليبيا.

وفي بيانه رقم «259»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، أحصى المركز 70 حالة في زليتن و63 في مصراتة، و53 في بنغازي، و16 في غريان، و14 في الزهراء، وعشرا في صبراتة، وتسعا في غدامس والزاوية الغرب وبني وليد، وثماني حالات في القلعة.

- «مكافحة الأمراض»: 617 إصابة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة وفاة

إضافة إلى ست حالات في المنشية الجميل وسبها، وخمس في السبيعة وباطن الجبل، وأربع في الرحيبات والغريفة وجنزور والماية، وثلاث في قصر بن غشير وزوارة، وحالتين في الخمس، وحالة في المعمورة والشاطئ ووادي عتبة.

فيما توزعت حصيلة 610 حالات شفاء سجلها المركز خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 433 حالة في طرابلس، و133 حالة في مصراتة، و17 حالة في قصر بن غشير، و12 حالة في صبراتة، وسبع حالات في زليتن، وثلاث في باطن الجبل وصرمان، وحالتين في الخمس. بينما توزعت حالات الوفاة الـ15 بواقع خمس في قصر بن غشير، وثلاث في طرابلس والحرابة، وحالتين في صرمان، وحالة في الخمس وصبراتة.

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