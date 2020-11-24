انتشال جثة مجهولة الهوية من منطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 05:39 مساء
فريق إدارة البحث عن الرفات أثناء انتشال الجثة من منطقة خلة الفرجان. الثلاثاء 24 نوفمبر 2020. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اليوم الثلاثاء، عن انتشال جثة مجهولة الهوية من طريق النهر بمنطقة خلة الفرجان جنوب العاصمة طرابلس، بحسب ما نشرته الهيئة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمدينة ترهونة في المنطقة رقم 4 أرض الدوائم، فيما تم انتشال جثتين مجهولتي الهوية.

- اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في ترهونة وانتشال جثتين مجهولتي الهوية

وقالت الهيئة إن فرق الهيئة تمكنت من اكتشاف مقبرة جديدة بمدينة ترهونة منطقة رقم 4 أرض الدوائم.

فريق إدارة البحث عن الرفات أثناء انتشال الجثة من منطقة خلة الفرجان. الثلاثاء 24 نوفمبر 2020. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
فريق إدارة البحث عن الرفات أثناء انتشال الجثة من منطقة خلة الفرجان. الثلاثاء 24 نوفمبر 2020. (الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين)
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