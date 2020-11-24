بالتعاون مع «يونيسيف».. «مكافحة الأمراض» يطلق حملة توعوية عن «كورونا» بجميع مدن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 12:34 مساء
إعلان توعوي عن فيروس «كورونا»، 24 نوفمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة إعلانية توعوية عن فيروس «كورونا المستجد» بالتعاون مع منظمة «يونيسيف»، بهدف رفع مستوى الثقافة الصحية لدى المواطنين.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إن الحملة تشمل جميع مدن ليبيا، وتأتي في إطار «التعاون مع الجهات العامة والمنظمات الدولية والمحلية» لمجابهة فيروس «كورونا المستجد».

- «مكافحة الأمراض» يطلق حملة توعية بـ«كورونا» في طرابلس المركز

وتشمل الحملة أنشطة متنوعة سواء عبر أثير القناة الصحية «FM» أو المحاضرات التوعوية، وكذلك طباعة المطويات والملصقات التوعوية، فضلا عن اللوحات الإعلانية في الشوارع الرئيسية والفرعية والتي تقدر بأكثر من 50 لوحة منتشرة في مختلف مناطق ليبيا.

إعلان توعوي عن فيروس «كورونا»، 24 نوفمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
إعلان توعوي عن فيروس «كورونا»، 24 نوفمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
إعلان توعوي عن فيروس «كورونا»، 24 نوفمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
إعلان توعوي عن فيروس «كورونا»، 24 نوفمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
إعلان توعوي عن فيروس «كورونا»، 24 نوفمبر 2020. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هليل رابين ترفض الخدمة في جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي
دولى
ترامب يوافق على نقل السلطة إلى بايدن لكنه يرفض الإقرار بهزيمته
دولى
بالصور.. منتخب الشباب يواصل تدريباته بمعسكر طبرق وسط الأمطار الغزيرة
رياضة محلية
استعدادًا للموسم الكروي.. «الاتحاد المصراتي» يعلن عن حارس مرماه الجديد
رياضة محلية
العنابي الإرهابي المطلوب دوليا على رأس تنظيم القاعدة «المغاربي»
عربى
شقيق ديانا «غير راضٍ» عن تحقيق «بي بي سي» حول مقابلتها الشهيرة
ثقافة وفن
تغييرات في قيادات شركات النفط وراء محاولة اقتحام مقر «المؤسسة» بطرابلس
ليبيا
«بسكويت أم أسلحة؟».. تركيا تؤكد منع ألمانيا من تفتيش إحدى سفنها المبحرة إلى ...
ليبيا
«فرانس برس»: السعودية و«إسرائيل»: هل يخرج التقارب السري للعلن؟
عربى
حقائق وأرقام عن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات.. وتغريمه 200 ألف فرنك سويسري
رياضة عالمية
لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» فعال بنسبة 70% للوقاية من «كوفيد-19»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف علاقة التهاب الأمعاء بـ«كورونا»