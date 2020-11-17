«مكافحة الأمراض» يطلق حملة توعية بـ«كورونا» في طرابلس المركز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 04:55 مساء
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار ، 17 نوفمبر 2020. (صفحة المركز على فيسبوك)

أعلن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين بشير النجار، إطلاق حملة توعية مجتمعية لمواجهة جائحة «كورونا المستجد» في بلدية طرابلس المركز، بالتعاون مع البلدية وإداراتها المختلفة.

وتأتي الحملة ضمن سلسلة حملات توعية يطلقها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ربوع ليبيا، وتهدف إلى زيادة وعي وتثقيف المواطنين بأهمية التدابير الاحترازية، وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات وغسل وتعقيم اليدين باستمرار، حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع «فيسبوك»، الثلاثاء.

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وقال النجار إن الوباء دخل مرحلة الانتشار المجتمعي في بلدية طرابلس المركز، مشددًا على أهمية التركيز على توعية المواطن بخطورة الفيروس وحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وحسب النجار، فمن المقرر أن تتضمن الحملة عينات عشوائية من مواطني البلدية، إضافة إلى تنظيم دورات وندوات توعوية وتثقيفية لخطباء المساجد، وكذلك بعض مرافق التعليم، إضافة إلى عقد دورات في الدعم النفسي والاجتماعي.

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