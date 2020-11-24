«أوقاف الوفاق» تنفي تعليق الصلاة في المساجد من جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 12:13 مساء
شعار هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

نفت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، تعليق الصلاة في المساجد من جديد بسبب المخاوف من زيادة معدلات الإصابة بفيروس «كورونا».

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعليق الصلاة في المساجد،  «عارٍ عن الصحة»، ولا يمت للواقع بأي صلة، مضيفة أن «مساجدنا أثبتت التزامها بما تعهدت به من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ودعت الإدارة إلى ضرورة تحري الدقة في ما يتم نشره وتداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، والابتعاد عن الإشاعات وعدم المساهمة في نشر المعلومات الصحيحة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هليل رابين ترفض الخدمة في جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي
دولى
ترامب يوافق على نقل السلطة إلى بايدن لكنه يرفض الإقرار بهزيمته
دولى
بالصور.. منتخب الشباب يواصل تدريباته بمعسكر طبرق وسط الأمطار الغزيرة
رياضة محلية
استعدادًا للموسم الكروي.. «الاتحاد المصراتي» يعلن عن حارس مرماه الجديد
رياضة محلية
العنابي الإرهابي المطلوب دوليا على رأس تنظيم القاعدة «المغاربي»
عربى
شقيق ديانا «غير راضٍ» عن تحقيق «بي بي سي» حول مقابلتها الشهيرة
ثقافة وفن
تغييرات في قيادات شركات النفط وراء محاولة اقتحام مقر «المؤسسة» بطرابلس
ليبيا
«بسكويت أم أسلحة؟».. تركيا تؤكد منع ألمانيا من تفتيش إحدى سفنها المبحرة إلى ...
ليبيا
«فرانس برس»: السعودية و«إسرائيل»: هل يخرج التقارب السري للعلن؟
عربى
حقائق وأرقام عن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات.. وتغريمه 200 ألف فرنك سويسري
رياضة عالمية
لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» فعال بنسبة 70% للوقاية من «كوفيد-19»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف علاقة التهاب الأمعاء بـ«كورونا»