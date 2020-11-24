تسجيل حالة وفاة بـ«كورونا» في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 11:28 صباحا
مدينة زوارة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز الطب العسكري زوارة، اليوم الثلاثاء، وفاة مسن يبلغ 62 عامًا جراء إصابته بفيروس «كورونا المستجد».

وقال الجهاز، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المسن توفي داخل قسم العناية الفائقة في مركز العزل.

- «مكافحة الأمراض»: 707 إصابات جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت سابق اليوم، تسجيل 707 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 712 حالة شفاء، و13 حالة وفاة جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وبهذا الإعلان، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 79 ألفًا و180 حالة، بينها 27 ألفًا و766 حالة نشطة، و50 ألفًا و304 حالات شفاء، فيما توفي 1110 أشخاص جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في البلاد مارس الماضي.

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