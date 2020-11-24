الحداد: شجعنا وفد «الوفاق» في لجنة العشرة على تحمل المسؤولية والجلوس مع الطرف الآخر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020, 12:49 صباحا
رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوفاق الفريق أول محمد الحداد. (بركان الغضب)

أشاد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوفاق الفريق أول محمد الحداد بما وصل إليه وفد الوفاق في مفاوضات لجنة العشرة العسكرية (5+5) مع وفد قوات القيادة العامة. 

وقال في تصريحات عقب اجتماع بلجنة 5 الممثلة لحكومة الوفاق بحضور رؤساء الأسلحة النوعية ، «شجعنا الفريق لتحمل هذه المسؤولية وتبنى الجلوس مع نظيره بالطرف الآخر»، وفق الصفحة الرسمية لعملية «بركان الغضب». 

وفي وقت سابق الإثنين، اجتمعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة «5+5» للمرة الأولى مع مجموعة العمل الأمنية لإحاطة المجتمع الدولي بإجراءات تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب سفارة المملكة المتحدة في ليبيا .وقالت السفارة البريطانية، في بيان إن المملكة المتحدة بصفتها رئيسًا مشاركًا لمجموعة العمل الأمنية أشادت بالتقدم الذي أحرزته اللجنة.

اقرأ أيضا: اللجنة العسكرية المشتركة تطلع مجموعة العمل الأمنية على إجراءات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

من جهة أخرى، دعا الحداد «كافة المجموعات المسلحة إلى إخفاء كافة التشكيلات المسلحة سواء بالعاصمة أو بالمدن الأخرى، والالتزام بتعليمات غرفة العمليات المشتركة والقوة المشتركة والجهات الضبطية الأخرى».

وأعلن عن «استقبال الراغبين من المجموعات المسلحة والذين تنطبق عليهم الشروط والراغبين في الالتحاق بالمؤسسة العسكرية قبولهم في مراكز التدريب التابعة لإدارة التدريب برئاسة الأركان لتخريجهم ضباط صف وجنود، وذلك في آخر الشهر من هذا العام، ومطلع العام المقبل»

وقال رئيس أركان قوات الوفاق « طرحنا برنامج آخر وهو تقديم استبيان للراغبين في العمل داخل المؤسسات العسكرية وذلك بمساعدة وزارة العمل والتأهيل للتعيين في مجالات أخرى، وكذلك التنسيق مع وزارة التعليم في ما يخص الراغبين في استكمال دراساتهم، وهذه تخص كافة المقاتلين التابعين للمؤسسة العسكرية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يعطي الضوء الأخضر لبدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن
دولى
بعد الاستغناء عنه.. رسالة وداع من يحيى الزليطني لجماهير «الأهلي طرابلس»
رياضة محلية
الرياض تنفي تقارير عن لقاء بين ولي العهد السعودي ونتانياهو في المملكة
دولى
ذهول في الصحافة الإيطالية مما يقدمه إبراهيموفيتش.. وتصفه بـ«الساحر المصاب»
رياضة عالمية
«بسكويت أم أسلحة؟».. تركيا تؤكد منع ألمانيا من تفتيش إحدى سفنها المبحرة إلى ...
ليبيا
«فرانس برس»: السعودية و«إسرائيل»: هل يخرج التقارب السري للعلن؟
عربى
حقائق وأرقام عن لقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كورونا»
طب وصحة
محمد رمضان يثير الجدل بعد انتشار صوره مع مشاهير إسرائيليين
ثقافة وفن
إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات.. وتغريمه 200 ألف فرنك سويسري
رياضة عالمية
لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد» فعال بنسبة 70% للوقاية من «كوفيد-19»
دولى
«آبل» تطلق تحديثا يشكل إزعاجًا لـ«فيسبوك»
علوم وتكنولوجيا
وليامز تدعو الليبيين إلى مواجهة «من يحاربون» لإبقاء الوضع في البلاد دون تغيير
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على سعر لقاح «موديرنا» المضاد لـ«كورونا» قبل طرحه بالأسواق