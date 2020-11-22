1755 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 22 نوفمبر 2020, 05:04 مساء
إحدى لجان امتحانات الدور الأول الشهادة الإعدادية في بني وليد. الأحد 22 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

بدأ نحو 1755 طالبا وطالبة في مدينة بني وليد، صباح اليوم الأحد، امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020، التي تأجلت بسبب جائحة «كورونا»، وسط إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس.

وأكد مدير اللجنة الإعلامية للامتحانات ببني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط»، توزيع  الكمامات والمعقمات على الطلبة فبل دخولهم للجان، إضافة إلى قياس درجة الحرارة لكل الطلبة والطالبات والمعلمين والمعلمات وكل القائمين على سير الامتحانات العملية الامتحانية.

وذكر صالح أن اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية في بني وليد لم يشهد أي عراقيل أو مشاكل منذ أن بدأ الامتحان عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، وفق الموعد المحدد لها من قبل الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني.

وأشار صالح إلى أن عدد اللجان التي تقام فيها امتحانات الشهادة الثانوية في بني وليد هذا العام 20 لجنة، مقسمة على كل المناطق ببني وليد ضمت التعليم العام والخاص.

إحدى لجان امتحانات الدور الأول الشهادة الإعدادية في بني وليد. الأحد 22 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
إحدى لجان امتحانات الدور الأول الشهادة الإعدادية في بني وليد. الأحد 22 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
إحدى لجان امتحانات الدور الأول الشهادة الإعدادية في بني وليد. الأحد 22 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
إحدى لجان امتحانات الدور الأول الشهادة الإعدادية في بني وليد. الأحد 22 نوفمبر 2020. (الإنترنت)
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