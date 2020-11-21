32 إصابة جديدة بـ«كورونا» في زليتن

سحب عينات للكشف عن فيروس كورونا. (الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم السبت، تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 19 حالة شفاء من الفيروس.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المختبر المرجعي بزليتن أجرى، الجمعة، تحاليل لـ120 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتبين سلبية 85 عينة، وإيجابية 32 عينة، إضافة إلى عينتين موجبتين لحالتين مكررتين لم يتم شفائهما، وعينة موجبة من خارج البلدية مقيمة ببلدية الخمس.

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وبهذا الإعلان، ترتفع حصيلة إصابات فيروس «كورونا» في زليتن إلى 3036 حالة، بينها 1921 حالة نشطة، و1034 حالة شفاء، فيما توفي 68 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.