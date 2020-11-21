وليامز: الليبيون قاموا بدورهم وعلى المجتمع الدولي الآن القيام بدوره

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 نوفمبر 2020, 05:45 مساء
المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، إن الليبيين يحتاجون حتى يقوموا بدورهم في إخراج العناصر العسكرية، لتكاتف المجتمع الدولي واحترام حظر الأسلحة، وعدم إرسال مزيد المعدات العسكرية والأسلحة إلى البلاد، مضيفة: «لقد قام الليبيون بدورهم، وعلى المجتمع الدولي الآن القيام بدوره».

وتابعت وليامز، في حوار مع موقع «أخبار الأمم المتحدة»، أنه «لكي يتمكن الليبيون من القيام بأدوارهم، في إخراج العناصر العسكرية من منطقتهم، يحب احترام حظر الأسلحة، وعدم إرسال مزيد المعدات العسكرية والأسلحة إلى البلاد»، مؤكدة أن «العنصر الأجنبي أيضًا موجود في اتفاق وقف إطلاق النار ويجب أن يغادر».

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وتابعت: «علينا الالتزام بحظر الأسلحة.. الليبيون يعملون من خلال اتفاق وقف إطلاق النار»، مضيفة: «اجتمعوا في سرت الأسبوع الماضي، حيث أنشؤوا مقر اللجنة العسكرية المشتركة، وأعلنوا خططًا لإعادة فتح الطريق الساحلي بين مصراتة وسرت. هذا مهم جدًّا بالنسبة لليبي العادي» ليتجولوا في البلاد، ويزوروا أقاربهم في الشرق أو في الغرب».

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