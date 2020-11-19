وليامز: إن لم يتم الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة ستتخذ إجراءات أخرى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 05:52 مساء

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، إنه «إذا لم يتم الاتفاق على سلطة تنفيذية جديدة» بين أطراف الحوار الليبي «ستتخذ إجراءات أخرى»، مشيرة إلى أن خارطة الطريق المعدة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل «توضح تواريخ محددة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الفترة الانتقالية» المقبلة.

وأضافت وليامز في إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، قدمتها اليوم الخميس، عبر الفيديو أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقوا على صلاحيات السلطة التنفيذية الجديدة إلى حين إجراء الانتخابات»، منوهة إلى أن الجولة المقبلة لملتقى الحوار السياسي التي ستجرى عبر الإنترنت سيتم خلالها الحديث عن مزيد من صلاحيات المجلس الرئاسي.

وأكدت وليامز في إحاطتها أن الليبيين «قاموا بدورهم من خلال احترامهم القرارات الليبية - الليبية»، داعية مجلس الأمن إلى استخدام «الأدوات اللازمة لإنهاء التدخلات الأجنبية في ليبيا».

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