أمطار غزيرة تغرق شوارع طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 19 نوفمبر 2020, 03:25 مساء
أمطار غزيرة تغرق شوارع طبرق، 19 نوفمبر 2020. (تصوير: فراس بن علي)

تسببت أمطار غزيرة هطلت على مدينة طبرق صباح اليوم الخميس، في غلق الطرقات الرئيسية وسط المدينة، رغم مطالبات سابقة لرئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، بضرورة تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار.

وأفاد المكتب الإعلامي لبلدية طبرق «بوابة الوسط» بأن مكتب مشروعات البلدية تحرك صباحا لتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار، لافتا إلى تكليف قوة من قسم المرور بتنظيم حركة السير، وإخراج السيارات العالقة في الجزر والطرق الرئيسيّة الغارقة.

- بلدي طبرق يشكل غرفة طوارئ في المدينة بسبب الأمطار الغزيرة

وأوضح المكتب أن بلدية طبرق شكلت في وقت سابق غرفة طوارئ مهمتها استقبال الشكاوى من المواطنين المتضررين من الأمطار والسيول.

أمطار غزيرة تغرق شوارع طبرق، 19 نوفمبر 2020. (تصوير: فراس بن علي)
أمطار غزيرة تغرق شوارع طبرق، 19 نوفمبر 2020. (تصوير: فراس بن علي)
أمطار غزيرة تغرق شوارع طبرق، 19 نوفمبر 2020. (تصوير: فراس بن علي)
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