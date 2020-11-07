بلدي طبرق يشكل غرفة طوارئ في المدينة بسبب الأمطار الغزيرة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | السبت 07 نوفمبر 2020, 09:24 مساء
مدينة طبرق, (الإنترنت)

شكل المجلس التسييري لبلدية طبرق اليوم السبت، غرفة طوارئ مهمتها استقبال البلاغات المواطنين ومساعدتهم، بعد أن شهدت المدينة سقوطا للأمطار الغزيرة.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، فإن رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية، شكل غرفة طوارئ بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة طبرق، ومقرها جهاز الحرس البلدي حيث تتكون الغرفة من عضو من المجلس التسييري للبلدية وجهاز الحرس البلدي والشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر وهيئة السلامة الوطنية وشركة المياه والصرف الصحي.

وأضاف المكتب أن بلدية طبرق تحذر المواطنين من السفر خارج المدينة، إلا للضرورة القصوى، خاصة أن مدخلي المدينة الشرقي والغربي مغلقين بسبب سقوط الأمطار الغزيرة.

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