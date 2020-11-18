مديرا أمن غريان والجفارة: الوضع الأمني في سهل الجفارة مستقر وبإمكان المهجرين العودة لمنازلهم

مدير أمن غريان عمر حسين الخذراوي، مع مدير أمن الجفارة عبد الناصر الطيف, 18 نوفمبر 2020. (مديرية أمن غريان)

بحث مدير أمن غريان عميد عمر حسين الخذراوي، مع مدير أمن الجفارة عميد عبد الناصر الطيف، مناقشة عودة بعض المهجرين من مدينة غريان والذين لهم أملاك بمنطقة سهل الجفارة، وأكد الطرفان أن الوضع الأمني حاليا في المنطقة مستقر وبإمكان المهجرين العودة إلى منازلهم وأملاكهم على أن يتم إخطار مراكز الشرطة بذلك.

وبحسب بيان لمديرية أمن غريان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استقبل صباح اليوم الخذراوي، بمقر مديرية أمن غريان، الطيف ويرافقه معاون الشؤون الأمنية بمديرية أمن الجفارة وعدد من الضباط.

ولفت البيان إلى عقد اجتماع أمني بخصوص تنسيق العمل الأمني بين المديريتين، وكذلك تسير دوريات أمنية مشتركة في منطقة الممتدة بين الهيرة والعزيزية.

كما تم الاتفاق على التواصل المباشر بين الشؤون الأمنية بالمديريتين.

مدير أمن غريان عمر حسين الخذراوي، مع مدير أمن الجفارة عبد الناصر الطيف, 18 نوفمبر 2020. (مديرية أمن غريان)