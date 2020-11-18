بلدية بنغازي تبدأ إزالة المباني المتضررة من «الحرب على الإرهاب»

شعار بلدية بنغازي. (الإنترنت)

شرعت بلدية بنغازي، في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أعمال الإزالة للمباني العامة والخاصة المتضررة جراء «الحرب على الإرهاب».

وقالت البلدية في بيان اليوم، إن هذه المباني تشكل خطرًا على السلامة العامة، الواقعة بمناطق الصابري ووسط البلاد وسيدي إخريبيش .

ولفت المكتب الإعلامي بالبلدية، إلى ضرورة تقديم المواطنين المستندات من خلال المجالس المحلية المذكورة، أما الجهات العامة فتسلم مستنداتها إلى مكتب وكيل ديوان البلدية .

يذكر أن أعمال الإزالة سوف تنفذها البلدية ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، وبإشراف مباشر من غرفة العمليات والطوارئ بالبلدية.