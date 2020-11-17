بسواعد ليبية.. «الواحة» تشغل ثاني أكبر محطة نفط بحقل جالو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 02:08 مساء
خط الغاز «LP1» بشركة الواحة للنفط «WOC», (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت شركة الواحة للنفط «WOC»، أن الأطقم الهندسية والفنية التابعة لإدارة الهندسة بالشركة، وبإشراف مباشر من قسم الإنتاج، انتهت مساء أمس الإثنين، من استبدال كامل لخط الغاز «LP1» في مدة لم تتجاوز أسبوعًا، وهو ما يعني تشغيل ثاني أكبر محطة نفط خام بحقل جالو.

وبحسب بيان للشركة اليوم، أشاد رئيس قسم الإنتاج بالحقل المهندس عارف ثابت، بدور جميع العاملين وإنجاز مراحل الاختبار بنجاح وأهمية العمل لضمان سير العمليات.

وأضافت أن هذا الإنجاز يأتي تزامنًا مع التشغيل التام لمحطة النفط الخام المنتجة «جالو 1»، التي تعتبر ثاني أكبر محطة منتجة بالحقل، ومن شأنها أن ترفع من كميات الإنتاج الكلي وتدعم الصادرات.

«الواحة»: تشغيل حقل الفارغ يعزز شبكة الغاز الساحلية وإنتاج النفط الخام من «الانتصار»
شركة الواحة: تشغيل المرحلة الأولى من حقل «الفارغ» للغاز خلال 10 أيام والثانية قريبًا

والأربعاء الماضي، أعلن رئيس لجنة الإدارة بشركة الواحة للنفط، أن الشركة ستتمكن في مدة أقصاها عشرة أيام من تشغيل المرحلة الأولى من حقل «الفارغ» للغاز، متوقعًا تشغيل المرحلة الثانية من الحقل قريبًا، ما يعزز إمدادات الغاز المطلوبة لتوليد الكهرباء بمحطة «السرير»، ويلعب دورًا محوريًّا في تعزيز إنتاج الخام من حقل الانتصار.

خط الغاز «LP1» بشركة الواحة للنفط «WOC», (صفحة الشركة على فيسبوك)
خط الغاز «LP1» بشركة الواحة للنفط «WOC», (صفحة الشركة على فيسبوك)
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