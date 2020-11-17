السوق الموازية: زيادة كبيرة للدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 01:25 مساء

ارتفعت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا، اليوم الثلاثاء، أمام الدينار في السوق الموازية، مقارنة بآخر سعر مسجل في تعاملات أمس الإثنين.

وصعد الدولار إلى 6.42 دينار ، بزيادة 13 قرشا عن سعره أمس الإثنين البالغ 6.29 دينار، وكذلك سعر صرف اليورو بالزيادة نفسها إلى 7.55 دينار من 7.42 دينار.

فيما ارتفع سعر الجنيه الاسترليني 15 قرشا مسجلا 8.40 دينار اليوم مقابل 8.25 دينار أمس. وأيضا العملة التونسية التي زادت أربعة قروش إلى 2.33 دينار، مقابل 2.29 دينار أمس، بينما لم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية، لتثبت عند 0.82 دينار.

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