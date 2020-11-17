سرقة أسلاك كهرباء بطول 3 آلاف متر في زليتن والعزيزية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 11:00 صباحا
جانب من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في عين زارة، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

كشفت الشركة العامة للكهرباء واقعتي سرقة أسلاك كهرباء بطول ثلاثة آلاف متر في مدينة زليتن ومنطقة العزيزية بالعاصمة طرابلس.

وسطا مجهولون، أمس الإثنين، على أسلاك بطول 1800 متر في خط الرأس الأحمر من 30 الحي الجامعي بدائرة زليتن، ما أدى إلى انقطاع التيار عن منازل بالمنطقة، حسب بيان الشركة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما سُرقت أسلاك بطول 1200 متر، في اليوم نفسه، بدائرة شمال العزيزية؛ ما أدى إلى فقد التغذية عن أربعة محولات، وانقطاع الخدمة عن بيوت المواطنين في تلك المنطقة.

واشتكت الشركة من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في عدة مناطق، كما طالبت أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة، ومن تلك الوقائع سرقة أسلاك نحاس على خط الحباشة من 30 التبة في منطقة وادي الربيع بدائرة توزيع قصر، وذلك بطول 500 متر.

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