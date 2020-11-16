سرقة أسلاك كهرباء بطول 500 متر في قصر بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 09:00 صباحا
أعمال الصيانة على خط جنوب طرابلس الهضبة «جهد 220 ك.ف»، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك نحاس في دائرة توزيع قصر.

وتقع الأسلاك على خط الحباشة من 30 التبة، بطول 500 متر في وادي الربيع، وقد تسببت الواقعة في انقطاع التيار عن عدد من المنازل بالمنطقة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

واشتكت الشركة من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في عدة مناطق، كما طالبت أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة.

ومن آخر تلك الوقائع، سرقة أسلاك نحاس على خط الكسارات من محطة «30/11 قوقاس» بطول 2400 متر بدائرة توزيع الساحل.

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