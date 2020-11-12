مصرع شخص خلال محاولته سرقة أسلاك كهرباء غرب زليتن

أعمال صيانة خط جنوب طرابلس الهضبة جهد 220 ك.ف، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

لقي شخص أفريقي الجنسية مصرعه، اليوم الخميس، أثناء محاولته سرقة أسلاك كهرباء على خط «الغويلات من 30 الجمعة» غرب زليتن، على ما أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك».

وتشتكي الشركة باستمرار من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، ما أدى إلى انقطاعات متكررة في عدة مناطق، كما طالبت أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة.

ومن آخر تلك الوقائع، سرق مجهولون أسلاك كهرباء للضغط العالي، بطول 800 متر على خط القمامة 30 بئر ذياب، بدائرة توزيع سيدي السائح في العاصمة طرابلس، الثلاثاء الماضي.