«الوطنية لحقوق الإنسان» تطلق مبادرة لمجابهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 نوفمبر 2020, 10:25 صباحا
جانب من الحملة, (اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا)

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إطلاق «إعلان مجابهة خطاب الكراهية والتحريض على العنف والكراهية»، من خلال حملة توعية وتثقيف للتوعية بخطر خطاب «التحريض على العنف والكراهية»، تشمل سلسلة منشورات تثقيفية  وتوعوية، تحت وسم «#معًا_نواجه_خطاب_الكراهية»؛ بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطر هذا الخطاب.

وقالت اللجنة في بيان اليوم، إن إطلاق هذا الإعلان يأتي استشعارًا بالمسؤولية الإنسانية والوطنية الملقاة على عاتق اللجنة لمواجهة خطر تفشي خطابات الكراهية والتحريض على العنف والكراهية، خاصة أن «وسائل التواصل الاجتماعي تعج بمثل هذه الخطابات»، التي تسهم في تغذية مزيد الانقسامات الإنسانية.

وقالت اللجنة إنها تؤمن بدورها في دعم السلام والعدالة والمساواة في ليبيا، والتزامها بثقافة التسامح واللاعنف، مضيفة أن إعلانها يأتي أيضًا تأكيدًا للالتزام بدورها في حماية حقوق الإنسان والتعبير علنًا ضد كافة أشكال العنف وخطاب الكراهية والتحريض على الكراهية، وباعتبار ترويج ونشر خطاب التحريض على العنف والكراهية، يجعل ضمان حقوق الإنسان للجميع تحديًا كبيرًا.

وتابعت أن هذا ليس وقت إهمال حقوق الإنسان، بل «بحاجة إلى ضمان حماية وصون وتعزيز حقوق الإنسان أكثر من أي وقت مضى حتى نتخطى ونتجاوز هذه المرحلة الحرجه في ليبيا بكرامة واحترام».

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