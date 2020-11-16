الملتقى الإعلامي الأول في غات يقدم 7 توصيات لتطوير القطاع

إحدى جلسات الملتقى الإعلامي الأول في غات. (بوابة الوسط)

اختُتمت فعاليات الملتقى الإعلامي الأول في مدينة غات، أمس الأحد، الذي أشرفت على تنظيمه «سردل ميديا» بتقديم 7 توصيات لتطوير القطاع في المدينة.

وقالت المنسقة الإعلامية للملتقى، غزالة أحمد لـ«بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن الملتقى ناقش التحديات التي تواجه قطاع الإعلام والإعلاميين في غات، إلى جانب توصيل مقترحاتهم إلى بعضهم البعض دون وسائط.

وأوضحت غزالة أن الملتقى استهدف الرعيل الأول من الإعلاميين والخبراء إلى جانب الإعلاميين الشباب من الجنسين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي والسلطات المهتمة بالإعلام في غات.

وأضافت غزالة أن الملتقى خرج بعدة توصيات أبرزها المطالبة بتأسيس نقابة، خاصة بالإعلاميين في مدينة غات، وإعادة النظر في التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي، وإحياء مراكز العمل الإعلامي وتوفير جميع الإمكانات فيها لمزاولة العمل فيها.

كما أوصى الملتقى بإقامة جلسات جانبية مستقبلاً لعمل ميثاق إعلامي، وإنشاء منصة تفاعلية على مواقع التواصل الاجتماعي لتكون صورة عاكسة للمدينة، ومطالبة الجهات المختصة بالعمل على تدريب الإعلاميين الشباب لزيادة الوعي فيما يخص العمل الإعلامي، وضرورة العمل على تبادل الخبرات والأفكار بين الرعيل الأول والخبراء والإعلاميين الشباب.

وتشهدت مدينة غات خلال الأسابيع الأخيرة حراكًا ثقافيًّا وإعلاميًّا متنوعًا على الرغم من استمرار جائحة فيروس «كورونا المستجد».

أحد الشباب المشاركين في الملتقى الإعلامي الأول في غات. (بوابة الوسط)

إحدى المشاركات في الملتقى الإعلامي الأول في غات. (بوابة الوسط)

إحدى جلسات الملتقى الإعلامي الأول في غات. (بوابة الوسط)

إحدى جلسات الملتقى الإعلامي الأول في غات. (بوابة الوسط)

أحد الشباب المشاركين في جلسات الملتقى الإعلامي الأول في غات. (بوابة الوسط)

لقطة جماعية للمشاركين في جلسات الملتقى الإعلامي الأول في غات. (بوابة الوسط)

مشاركات في جلسات الملتقى الإعلامي الأول في غات. (بوابة الوسط)