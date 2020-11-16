انطلاق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 06:56 مساء
مواطن يتلقى التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية بأحد المراكز الصحية في بني وليد. (الإنترنت)

انطلقت في مدينة بني وليد، الإثنين، حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية، التي تستهدف موظفي الخدمة الصحية والأشخاص ذوي الأعمار من 55 سنة فما فوق والنساء الحوامل.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط»، إن حملة التطعيمات ستستمر لعدة أيام في عدد من المراكز الصحية في المدينة، مطالبًا كافة المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

وذكر أبوالنيران أن المراكز الصحية التي بدأت فيها الحملة هي: المركز الصحي الجملة، المركز الصحي الخرماني، مستشفى الشمالية القروي، المركز الصحي الحدادة، المركز الصحي المردوم، المركز الصحي تنيناي، المركز الصحي اشميخ، المركز الصحي النورة، المركز الصحي قرارة القطف.

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