اللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة بـ«الوفاق» تناقش 5 ملفات في اجتماعها الأول

الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة. الاثنين 16 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافد بحكومة الوفاق الوطني، صباح اليوم الإثنين، اجتماعها الأول بمقر وزارة العمل والتأهيل في العاصمة طرابلس، برئاسة نائب رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد دكتور يوسف مراد، وحضور كامل أعضاء اللجنة، الذي خصص لمناقشة 5 ملفات.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع خصص لـ«مناقشة آلية عمل اللجنة» و«البرنامج التنفيذي للربط الإلكتروني بين الجهات المختصة لعملية استجلاب وتنظيم العمالة الوافدة وفق احتياجات سوق العمل الليبي».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش أيضًا ملفات «حصر الأجانب داخل الدولة الليبية وفق القوانين واللوائح والتشريعات», و«مراجعة الضوابط وآلية الاستجلاب واستخدام العمالة وفق متطلبات سوق العمل الليبية», و«دراسة المعوقات والصعوبات وإيجاد الحلول لها لتنظيم العمالة الوافدة».

واللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة مشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (640) لسنة 2020.

الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة. الاثنين 16 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)

الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة. الاثنين 16 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)

الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة. الاثنين 16 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)

الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة. الاثنين 16 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)

الاجتماع الأول للجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة. الاثنين 16 نوفمبر 2020. (وزارة الداخلية)