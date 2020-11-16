«الزويتينة للنفط» تسلم جهاز «PCR» لمركز مكافحة الأمراض فرع الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 05:04 مساء
تسليم جهاز PCR الخاص بإجراء اختبارات Covid 19, 15 نوفمبر 2020. (شركة الزويتينة للنفط)

أعلنت شركة الزويتينة للنفط، تسليم جهاز «PCR» الخاص بإجراء اختبارات «Covid 19» وعدد من المشغلات، الأحد، لمركز مكافحة الأمراض فرع الواحات، كدفعة أولى لمساندة جهود المركز في مكافحة هذه الجائحة، ضمن برامج التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط وبرعاية شركة «فنترسهال» الألمانية.

وبحسب بيان للشركة اليوم، حضر مراسم التسليم والاستلام عادل بن قبلية، مندوبًا عن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وعضو المجلس التسييري لبلدية جالو أحمد سعد، وعبدالسلام المدني مندوبًا عن شركة «فنترسهال»، ووائل الهواري من مركز مكافحة الأمراض بنغازي، ومدير مركز مكافحة الأمراض فرع الواحات سعد أبوالقاسم.

فيما قدم الدكتور الهواري، وبحضور عدد من المختصين بالمركز، شرحًا وافيًا وعمليًّا عن كيفية تشغيل الجهاز وكيفية فحص العينات والحصول على النتائج.

وبحسب البيان، يعتبر الجهاز من الأجهزة المتطورة، الذي لا يحتاج إلى تجهيزات مسبقة، ويستخدم عادة للكشف على الحالات الطارئة والمستعجلة .

وشددت الشركة في بيانها، على أن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل من خلال إدارة التنمية المستدامة وإدارة الصحة والسلامة والبيئة، خلال الفترة المقبلة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير اختبارات سريعة وغير مكلفة ومعتمدة دوليًّا لمواجهة الحاجة الملحة لإجراء أكبر عدد ممكن من الاختبارات والكشوفات، خاصة بعد عودة العمليات والإنتاج النفطي والحاجة لإجراء الاختبارات للعاملين بالحقول والمنصات البحرية والموانئ والمواقع النفطية، وكذلك تقديم الدعم للمناطق المحيطة بالمواقع النفطية.

تسليم جهاز PCR الخاص بإجراء اختبارات Covid 19, 15 نوفمبر 2020. (شركة الزويتينة للنفط)
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