ديوان المحاسبة يسمح لوزارة الصحة بالاستمرار في اتفاقية توفير لقاح كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 نوفمبر 2020, 04:27 مساء
شعار ديوان المحاسبة الليبي. (أرشيفية: صفحة الديوان على فيسبوك)

قال ديوان المحاسبة إنه خاطب وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق، يوم الثلاثاء الماضي، ليسمح له بالاستمرار في اتفاقية توفير لقاح فيروس كورونا لضمان وصول اللقاح إلى ليبيا ضمن الدول الأولى.

وبحسب بيان لديوان المحاسبة اليوم، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمراجعة اللاحقة، مع الأخذ في الاعتبار أن يعتمد كل ذلك من الجهات المختصة بوزارة الصحة واللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جائحة كورونا.

اتفاق بين ديوان المحاسبة وشركة الكهرباء حول عدد من الإجراءات العملية بشأن المشروعات والعقود

فيما يتم مراعاة أماكن التخزين ونقل اللقاح وفق المواصفات الفنية لضمان حفظ اللقاح، ووصوله للمواطن بالشكل المطلوب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - ليبيا تحدد موعد انتخابات وفق أساس دستوري
كاريكاتير
قطر تمنح «إقامة دائمة» وفق هذه الشروط
عربى
مليون إصابة جديدة بـ«كورونا» في أميركا خلال أقل من أسبوع
دولى
وفاة وزير الخارجية السوري وليد المعلم
عربى
المنتخب الوطني يخسر أمام غينيا الاستوائية ويبتعد عن التأهل لـ«الكان»
رياضة محلية
«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس
ليبيا
سفن حربية مصرية تعبر «البسفور» التركي للمشاركة في مناورات مع روسيا (صور وفيديو)
دولى
اللواء عبد السلام الحاسي أمرا لقوات الصاعقة خلفا للفريق ونيس بوخمادة
ليبيا
ترامب يتراجع عن الاعتراف بفوز بايدن بعدما بدا متجهًا للإقرار بالهزيمة
دولى
تحديات لوجستية تواجه لقاح «فايزر» ضد «كوفيد-19»
دولى
للمرة الأولى.. القوات المصرية والسودانية تنفذ المناورات الجوية المشتركة «نسور ...
دولى
الأرمن يحرقون منازلهم قبل تسليم القرى إلى باكو في ناغورنو قره باغ.. «هذا منزلي ...
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

متى تعود الحياة إلى ما قبل «كورونا»؟ مبتكر لقاح «فايزر» يجيب