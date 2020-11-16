مديرية أمن طرابلس تكشف تفاصيل جريمة خطف تورطت فيها فتاة

جريمة خطف، (تعبيرية: الإنترنت)

كشفت مديرية أمن طرابلس عن تفاصيل غير مألوفة في واقعة خطف أحد الأشخاص، حيث تورطت فتاة مع تشكيل عصابي في ارتكاب الجريمة.

وتعود بداية الواقعة إلى تلقي المجني عليه اتصالا من سيدة لمعاينة عقارات يملكها، سبق أن عرضها للبيع، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

ولدى توجهه لمقابلة السيدة، باغته ثلاثة أشخاص، حيث قيدوه ثم وضعوه في صندوق سيارة كانت بحوزتهم، وخططوا لطلب فدية من أهله.

لكن أفراد أحد التمركزات الأمنية من مركز شرطة طريق المطار ارتابوا في السيارة، حيث استوقفوها وبتفتيشها عثروا على المخطوف، كما ضبطوا الجناة، الذين أحيلوا إلى النيابة العامة في تهمة الخطف وتقييد الحرية.