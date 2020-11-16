طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» الجديدة تليها مصراتة وزليتن

أخذ عينات للكشف عن فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 722 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الأحد، منها 350 حالة في طرابلس.

وجاءت مصراتة ثانية بـ68 حالة، ثم زليتن بـ35 حالة، و23 حالة في كل من الزنتان وصبراتة، و22 حالة في الزاوية المركز، و19 حالة في الجفارة، و18 حالة في قصر الأخيار، و16 حالة في العامرية، و14 حالة في كل من غريان والزهراء، و13 حالة في سبها، و12 حالة في بني وليد، و11 حالة في القرة بوللي، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين.

إضافة إلى ثماني حالات في كل من الغريفة وزوارة والزاوية الغرب والخمس، وسبع حالات في سوق الخميس امسحيل، وخمس حالات في كل من الشاطئ والماية والقلعة، وأربع حالات في كل من العجيلات وجنزور، وثلاث حالات في كل من الزاوية الجنوب والجميل والرجبان، وحالتين في كل من جادو ومسلاتة وظاهر الجبل وسواني بن آدم، وحالة واحدة في كل من طبرق وأم الأرانب ونالوت وترهونة والكفرة.

وتماثل للشفاء 600 مصاب، منهم 427 حالة في طرابلس، وثلاث حالات في الخمس، و20 حالة في غريان، و43 حالة في مصراتة، و18 حالة في زاوية المركز، و25 حالة في بني وليد، و12 حالة في الزنتان، و52 حالة في زليتن.

في حين توفي ثمانية مصابين، بينهم حالة في كل من الخمس ومسلاتة وصبراتة، وحالتان في ترهونة، وثلاث حالات في زوارة.