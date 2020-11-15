السفير الألماني يدعو إلى الاتفاق على هيكل تنفيذي لإدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 نوفمبر 2020, 03:28 مساء
السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، إلى ضرورة الاتفاق على هيكل تنفيذي جديد وموقت لإدارة المرحلة الانتقالية في ليبيا، وذلك مع اقتراب الملتقى السياسي الليبي المنعقد في تونس من نهايته.

وقال أوفتشا في تغريدة عبر موقع «تويتر»، اليوم الأحد، إن توصل الأطراف الليبية إلى هذا الأمر سيكون «إشارة قوية على الوحدة وملكية الليبيين المستقبل السياسي لبلادهم».

وتشهد العاصمة التونسية انعقاد الملتقى السياسي الليبي منذ التاسع من نوفمبر الجاري، وذلك للاتفاق على المستقبل السياسي للبلاد، مع الاتفاق على تحديد 24 ديسمبر 2021 موعدا للانتخابات العامة.

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