رئيس المجلس التسييري يبحث مع مسؤولي لجنة الإزالة تطورات البناء المخالف في طبرق

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 04:04 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع مسؤولي لجنة الإزالة بطبرق, 12 نوفمبر 2020. (الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، مع مسؤولي لجنة الإزالة بطبرق، أمس الخميس، تطورات البناء العشوائي خارج المخطط العام للمدينة.

وقال المكتب الإعلامي ببلدية طبرق، في تصريحات إلى بوابة «الوسط»، إن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق ناقش موضوع البناء خارج المخطط العام المدينة وبالتجاوز وبدون رخصة بناء، دون المرور على القنوات القانونية، ومنها ما هو موجود على كوابل الكهرباء وخطوط المياه والهواتف.

وبحسب المكتب، تم تشكيل لجنة تضم كل القطاعات المختصة للمرور على كل المباني التي بنيت خارج المخطط والتعديات على خطوط المياه والكهرباء والبريد وغيرها، وبخصوص رخص البناء وبعد اتصالات رئيس المجلس بجهات الاختصاص، تم الموافقة على إصدار رخص البناء من الإسكان والمرافق في طبرق.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر بلدية طبرق أمس، مسؤول قطاع الإسكان والمرافق والتخطيط العمراني ومدير مكتب المشروعات ورئيس لجنة الإزالة بالبلدية.

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