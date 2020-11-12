النمروش والعطية يوقعان على بروتوكول التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات بالدوحة

النمروش والعطية أثناء التوقيع على بروتوكول التعاون بمقر وزارة الدفاع القطرية، الخميس 12 نوفمبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)

وقَّع المفوض بوزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني صلاح الدين النمروش، ووزير الدفاع القطري خالد العطية «على بروتوكول التعاون في التدريب وبناء القدرات الذي سيساهم في دعم بناء القدرات والاستفادة من الخبرات القطرية»، وفق وزارة الدفاع بحكومة الوفاق.

ووصل النمروش صباح اليوم الخميس، إلى الدوحة في زيارة إلى دولة قطر الشقيقة، التقى خلالها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد العطية بمقر وزارة الدفاع القطرية.

وقالت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن زيارة النمروش الدوحة «تأتي ضمن مساعي وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني لتطوير وبناء القدرات، وتعزيز التعاون الثنائي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة».

- اتفاق تركي - قطري مع حكومة الوفاق للتعاون العسكري ودعم الحل السياسي

وأضافت أن النمروش قام خلال الزيارة والوفد المرافق له بجولة داخل مقر قيادة القوات الخاصة المشتركة، «حيث اطلع على البرامج التدريبية وإمكانات القوات الخاصة القطرية في مختلف المجالات من مكافحة الإرهاب والإسناد والقفز بالمظلات».

وأشارت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، إلى أن النمروش التقى في ختام الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، وتناول اللقاء الأوضاع الحالية وآخر المستجدات في ما يخص ليبيا، ودور قطر في تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

النمروش والعطية أثناء التوقيع على بروتوكول التعاون بمقر وزارة الدفاع القطرية، الخميس 12 نوفمبر 2020. (وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني)