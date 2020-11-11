وصول رحلة «الأفريقية» إلى مطار سبها قادمة من معيتيقة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 11 نوفمبر 2020, 07:44 مساء
طائرة الخطوط الجوية الأفريقية تحط في مطار سبها قادمة من مطار معيتيقة، 11 نوفمبر 2020. (رمضان كرنفودة)

وصلت إلى مطار سبها، اليوم الأربعاء، رحلة الخطوط الجوية الأفريقية قادمة من مطار معيتيقة.

وأوضح المسؤول بشركة الخطوط الجوية الأفريقية محمد عبدالسلام، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، وصول 42 راكبًا على متن الرحلة، فيما غادر 72 راكبًا، لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من فيروس «كورونا المستجد».

- المشير حفتر يوافق على إعادة فتح مطار سبها أمام الرحلات الجوية

وأشار إلى التقيد بقياس حرارة الركاب، وإعطاء كمامة لكل راكب، إلى جانب الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل صالة الركاب، ولفت المصدر إلى أنه ستكون هناك رحلتان في الأسبوع إلى سبها، واحدة من طرابلس والأخرى من بنغازي.

يشار إلى أن القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، وافق على إعادة فتح مطار سبها أمام الرحلات الجوية اعتبارًا من يوم السبت، الموافق السابع من نوفمبر الجاري. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الثلاثا، الماضي، اتفاق «لجنة العشرة» اللجنة العسكرية المشتركة سابقًا، على «العمل الفوري على فتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس، مع تأهيل سريع للمطارين حسب الحاجة».

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