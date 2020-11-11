ضبط متهمين اثنين بسرقة محتويات إحدى المزارع في أجدابيا

السيارة المستخدمة في الحادثة. (الإنترنت)

أعلنت وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا، ضبط شخصين متهمين بسرقة محتويات إحدى المزارع الخاصة بأحد المواطنين في المدينة.

وقال رئيس وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي في أجدابيا، ملازم ثان محمد الفاخري لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن بلاغًا ورد إليهم من أحد المواطنين بشأن قيام مجموعة بسرقة محتويات مزرعته الخاصة الواقعة على الطريق الخارجي بمدينة أجدابيا.

وذكر الفاخري أن حادثة السرقة جرت في ساعات الليل المتأخرة بواسطة سيارة نوع «أوبل أسترا»، وذلك حسب ما أظهرته كاميرات المراقبة الموجودة في الشارع.

وأضاف الفاخري، أنه جرى تكليف أعضاء وحدة التحريات بالبحث والتحري عن السيارة، وبالفعل خلال 48 ساعة جرى ضبطها وهي تتجول داخل المدينة وعلى متنها شخصان ليبيان «اعترفا خلال التحقيقات بسرقة محتويات المزرعة التي قاما ببيعها لأحد محال بيع الخردة».

وأكد الفاخري استعادة المسروقات وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي أجدابيا، الذي قام بدوره بإحالتهما إلى النيابة العامة بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

سيارة شرطة تابعة لمديرية أمن أجدابيا. (الإنترنت)