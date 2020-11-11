أحوال الطقس اليوم: استمرار هطول الأمطار شمالا

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الأمطار ستستمر في الهطول على مناطق الشمال، مصحوبة بسحب رعدية أحيانا.

وتوقع المركز، في نشرة الأحوال الجوية اليوم الأربعاء، أن تكون نسبة الأمطار غزيرة خلال اليومين المقبلين على بعض مناطق الشمال الغربي؛ مما يؤدي إلى جريان المياه في بعض الأودية المحلية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

فرصة هطول أمطار من حين لآخر، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى خفيفة السرعة، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

ما زالت الفرصة مهيئة لسقوط أمطار مصحوبة بسحب رعدية، وتكون غزيرة على المنطقة من الخليج إلى الجبل الأخضر، في حين تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 20 و24 درجة مئوية، ولا تتجاوز 18 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجفرة والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 23 و25 درجة مئوية.