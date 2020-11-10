وصول وفد الأمم المتحدة إلى سرت تمهيدا لانطلاق اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»

مقر اجتماع لجنة العشرة العسكرية المقرر في مدينة سرت. (بوابة الوسط)

وصل إلى المقر الدائم للجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة سرت، وفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث من المقرر أن تبدأ اللجنة اجتماعات الجولة السادسة في مقرها الجديد، الذي أعلن عنه في ختام اجتماعات الجولة الخامسة، التي استضافتها مدينة غدامس غرب البلاد.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان مساء أمس الإثنين، إن اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعقد اجتماعات الجولة السادسة خلال الفترة بين 10 و13 نوفمبر الجاري في مقرها الدائم بمدينة سرت، بحضور ومشاركة البعثة.

وأوضحت البعثة «أن المشاركين سيستكملون في هذه الجولة آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، إضافة إلى استكمال تشكيل اللجان الفرعية المتخصصة»؛ بهدف الإسراع في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر في جنيف واستكمالاً للمباحثات التي بدأت الأسبوع الماضي في غدامس.

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واستكملت مدينة سرت الاستعدادات لاستضافة اجتماعات «لجنة العشرة» العسكرية المشتركة. وحسب مصادر متطابقة لـ«بوابة الوسط» فقد جرى اتخاذ كافة الترتيبات لاستقبال المشاركين بالاجتماعات برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا. وأوضحت المصادر أنه جرى تجهيز كافة المواقع المستهدفة بالاجتماعات والإقامة وتجهيز مركز إعلامى.

ووصل طرفا اللجنة الممثلان عن حكومة الوفاق الوطني من جهة، والقيادة العامة من جهة ثانية في وقت سابق اليوم إلى مقر انعقاد الاجتماع استعدادًا لانطلاق الجولة السادسة من المحادثات.