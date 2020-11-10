سرقة أسلاك كهرباء بطول 800 متر في طرابلس

أعمال صيانة خط جنوب طرابلس الهضبة جهد 220 ك.ف، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

سرق مجهولون أسلاك كهرباء ضغط عالي بطول 800 متر على خط القمامة 30 بئر ذياب، بدائرة توزيع سيدي السائح في العاصمة طرابلس.

وتسبب الحادث في فقدان التغذية عن أكثر من 100 محول، وانقطاع التيار عن عدد من المنازل والمزارع، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

واشتكت الشركة من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في عدة مناطق، كما طالبت أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة.

ومن آخر تلك الوقائع، سرقة مجموعة خارجة عن القانون 600 متر من أسلاك الكهرباء على خط الشوين «ضغط عالي»، بمنطقة ماجر بإدارة توزيع زليتن، أمس الإثنين.