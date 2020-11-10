ميناء بنغازي البحري يستقبل 3 سفن وعلى متنها 458 حاوية بضائع

حاويات بميناء بنغازي البحري, (صفحة الميناء على فيسبوك)

استقبل ميناء بنغازي البحري، أمس الإثنين، 3 سفن حاويات وعلى متنها 458 حاوية بضائع مختلفة.

وبحسب الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، فقد استقبل ميناء بنغازي البحري، سفينة نقل الحاويات (ألك)، الوكيل الملاحي لشركة دليل للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 150 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما رست على أرصفة الميناء السفينة (كنت شيب فون)، الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 186 حاوية بضائع متنوعة، بالإضافة إلى السفينة (ميلي تاكي)، الوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 122 حاوية بضائع مختلفة.