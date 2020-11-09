سرقة 600 متر من أسلاك الكهرباء في زليتن

سرقة أسلاك الضغط العالي على أحد خطوط الكهرباء، 17 أكتوبر 2020، (الشركة العامة للكهرباء)

سرق مجهولون 600 متر من أسلاك الكهرباء على خط الشوين «ضغط عالي»، بمنطقة ماجر بإدارة توزيع زليتن.

وأدى الأمر إلى فصل التغذية عن 30 محولًا، وانقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل والمزارع، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واشتكت الشركة من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في عدة مناطق، كما طالبت أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة.

وفي سياق آخر، كشفت الشركة عن تركيب محول جديد داخل محطة الهيرة «220 ك.ف»، من قبل إدارة التركيبات بالإدارة العامة لنقل الطاقة، بالتعاون مع دائرة الجهد الفائق الجبل الغربي.