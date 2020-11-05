سرقة أسلاك كهرباء بطول 1500 متر في زليتن

أعمال الصيانة على خط كهرباء جنوب طرابلس الهضبة، (أرشيفية: شركة الكهرباء)

سرقت مجموعة خارجة عن القانون أسلاك كهربائية بطول 1500 متر في مدينة زليتن.

وسطت المجموعة على الأسلاك الموجودة بخط جنوب الدافنية، الذي يغذي محولين زراعيين ومنطقة الدافنية، حسب بيان الشركة العامة للكهرباء على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

واشتكت الشركة من كثرة علميات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، ما أدى ذلك إلى انقطاعات متكررة في عدة مناطق، كما طالبت أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة

ويوم السبت الماضي، كشفت عن سرقة أسلاك ضغط عالي بإدارة توزيع المرقب بطول 2900 متر على خط الكسارات من 30 قوقاش، موضحة أن الخط يغذي 16 محولا، وبالتزامن سطا مجهولون على 1050 متر أسلاك نحاس على خط المرازيق 2 من 30 السجاد بدائرة توزيع قصر بن غشير.