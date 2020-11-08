92.48 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف التجارية و16.65 مليار حجم الائتمان بنهاية يونيو 2020

مقر المصرف المركزي بطرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من المصارف التجارية إلى 16.65 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 16.21 مليار دينار في الربع الثاني من العام الماضي، وذلك بزيادة 436 مليون دينار خلال عام.

وأظهر تقرير حديث صادر عن المصرف المركزي أن رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية العام بلغت 10.54 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وتمثل نحو 63.3% من إجمالي الائتمان. في حين شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية (36.7%)، التي بلغت قيمتها نحو 6.1 مليار دينار.

الودائع بالمصارف التحارية

وبالنسبة لودائع العملاء لدى المصارف التجارية، أظهر تقرير المصرف المركزي ارتفاعها بنسبة 1.2%، من 92.48 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 93.63 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وشكلت الودائع تحت الطلب، البالغة 80.76 مليار دينار، ما نسبته 86.3% من إجمالي الودائع، في حين تمثل الودائع لأجل (12.43 مليار دينار) ما نسبته 13.3% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار البالغة 431.3 مليون دينار، نسبة 0.5% فقط من إجمالي الودائع.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت 21.5% في نهاية يونيو الماضي، مقابل نسبة 21.6% في نهاية يونيو العام 2019.