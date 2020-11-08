92.48 مليار دينار إجمالي الودائع بالمصارف التجارية و16.65 مليار حجم الائتمان بنهاية يونيو 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 نوفمبر 2020, 09:55 صباحا
مقر المصرف المركزي بطرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من المصارف التجارية إلى 16.65 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقابل 16.21 مليار دينار في الربع الثاني من العام الماضي، وذلك بزيادة 436 مليون دينار خلال عام.

وأظهر تقرير حديث صادر عن المصرف المركزي أن رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية العام بلغت 10.54 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وتمثل نحو 63.3% من إجمالي الائتمان. في حين شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية (36.7%)، التي بلغت قيمتها نحو 6.1 مليار دينار.

الودائع بالمصارف التحارية
وبالنسبة لودائع العملاء لدى المصارف التجارية، أظهر تقرير المصرف المركزي ارتفاعها بنسبة 1.2%، من 92.48 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 93.63 مليار دينار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وشكلت الودائع تحت الطلب، البالغة 80.76 مليار دينار، ما نسبته 86.3% من إجمالي الودائع، في حين تمثل الودائع لأجل (12.43 مليار دينار) ما نسبته 13.3% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار البالغة 431.3 مليون دينار، نسبة 0.5% فقط من إجمالي الودائع.

وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية مخصص الديون المشكوك فيها إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية بلغت 21.5% في نهاية يونيو الماضي، مقابل نسبة 21.6% في نهاية يونيو العام 2019. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كروتوني الإيطالي قد يمنع بن علي من الانضمام لمنتخب ليبيا
رياضة محلية
كامالا هاريس أول امرأة وأول أميركي أسود في منصب نائب الرئيس
دولى
الدنمارك تذبح ملايين من حيوانات «المنك» مصابة بسلالة جديدة من «كورونا»
دولى
البعثة الأممية تعزي أبناء الجنوب الليبي في وفاة الشيخ حسين الكوني
ليبيا
«أصوات البريد» تثير أزمة غير مسبوقة في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
غدامس تعزز أمل المراهنة على حوار تونس.. وتحذير أميركي من «أصحاب المصالح الخاصة»
ليبيا
كبير موظّفي البيت الأبيض مصاب بفيروس كورونا
دولى
رؤية نسائية ليبية لمسارات الحل والمصالحة والعدالة الانتقالية في البلاد
ليبيا
قوة حماية طرابلس تنفي قيام «النواصي» بخطف مواطنين على الهوية من مطار معيتيقة
ليبيا
أكثر من 347 مليون دولار إيرادات صادرات النفط ومشتقاته خلال شهري سبتمبر وأكتوبر
ليبيا
جريدة «الوسط»: «لجنة العشرة» في طريقها إلى سرت.. وملتقى تونس أمام خيار حاسم
ليبيا
شبكات تلفزيونية أميركية تقطع كلمة لترامب وتتهمه بـ«الكذب»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسباب غير تقليدية للسعال المزمن