تنصيب مراد مخلوف عميدا لبلدية كاباو بالانتخاب

عميد بلدية كاباو الجديد مراد مخلوف خلال إعلان فوزه رسميا. (اللجنة المركزية للانتخابات)

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، اليوم السبب، تنصيب مراد مسعود مخلوف عميدًا لبلدية كاباو، بعد فوزه في الانتخابات عن قائمة «إعمار».



كما فازت مسعودة جمعة عمر عن فئة المرأة، وأحمد أبو القاسم الربيع عن فئة ذوي الإعاقة، وفق اللجنة.



وجرت هذه الانتخابات في 15 أكتوبر الماضي، وأشادت بها السفارة الأميركية لدى ليبيا، قائلة: «من المشجع رؤية أمثلة ناجحة لليبيين مشاركين في العملية الديمقراطية»، وذلك مع إعادتها التغريد ببيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي أشادت كذلك بالاقتراع.



وإضافة إلى كاباو، جرت الانتخابات في اليوم ذاته في كل من الزاوية الجنوب والحرابة وجادو.

السيدة مسعودة جمعة عقب إعلان فوزها رسميا عن فئة المرأة في انتخابات بلدية بكاباو، (اللجنة المركزية للانتخابات)

أحمد أبو القاسم الفائز في فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في انتخابات بلدية بكاباو، (اللجنة المركزية للانتخابات)