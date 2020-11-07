البعثة الأممية تعزي أبناء الجنوب الليبي في وفاة الشيخ حسين الكوني

رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا حسين الكوني. (أرشيفية: الإنترنت).

قدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التعزية إلى آل الكوني وجميع أبناء الجنوب الليبي في «فقدان الشخصية المرموقة، الشيخ حسين الكوني، رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق».



وخصت البعثة بالتعزية أفراد عائلة الكوني، معتبرة أن الفقيد كان «قامة سياسية واجتماعية ودبلوماسية مرموقة في ليبيا، وله إسهامات وطنية وإنسانية بارزة»؛ متمنية الرحمة للفقيد والصبر والسلوان لأهله ومحبيه.



وتوفي الشيخ حسين الكوني، أمس الجمعة، وقد ترأس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، والمؤسس في العام ٢٠١٥ من جميع الطوارق في ليبيا، وتم التجديد لإدارة المجلس في اجتماع للطوارق في العام ٢٠١٨، حسب تصريحات للراحل قبل وفاته.