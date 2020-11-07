سيالة يناقش مع نورلاند نقل السفارة الأميركية للعمل من داخل طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 09:41 صباحا
شعار السفارة الأميركية لدى ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند نقل السفارة الأميركية للعمل من العاصمة طرابلس.

وقالت خارجية الوفاق، في بيان اليوم السبت، إن المناقشات جرت «في إطار حث وزارة الخارجية للسفارات الأجنبية المعتمدة لدى دولة ليبيا للانتقال والعمل من داخل طرابلس».

وجرت المشاورات، مساء أمس الجمعة، وخلالها أكد سيالة «استعداد الوزارة لمساعدة السفارة الأميركية والتعاون الكامل لإنجاح هذه الخطوة».

وكشفت السفارة الأميركية أمس عن اعتزامها نقل مقرها إلى طرابلس، «وتأمين عقارات في طرابلس لتسهيل الارتباطات الدبلوماسية الأمريكية في ليبيا على المدى الطويل».

وأشارت السفارة إلى أن هذه المساعي تأتي «في الوقت الذي تجري فيه استعداد حثيثة لانطلاق منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس»، المقرر انطلاقه الاثنين المقبل.

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