الاتفاق على تسهيل إجراءات التأشيرة لمواطني ليبيا والبوسنة

القائم بالأعمال، المعتصم بالله جمال الضاوي مع مساعد وزير الخارجية البوسني للشؤون القنصلية، فرانو بلانينتش. (السفارة الليبية في سراييفو)

أعلنت سفارة ليبيا لدى جمهورية البوسنة والهرسك، عن اتفاق القائم بالأعمال بالوكالة، المعتصم بالله جمال الضاوي مع بالوزير المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية البوسنية، فرانو بلانينتش «على تسهيل إجراءات التأشيرة لمواطني البلدين».

وقالت السفارة الليبية في سراييفو عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء الضاوي وبلانينتش الذي عقد بمقر وزارة الخارجية البوسنية في العاصمة سراييفو، أمس الأربعاء، بحث خلاله الجانبان «سبل تطوير وتنمية علاقات الاخوة وافاق التعاون بين البلدين الشقيقين».

وأضافت أنه «وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تسهيل إجراءات التأشيرة لمواطني البلدين، والتأكيد على إعادة تقديم التأشيرات للمواطنين الليبيين عن طريق القسم القنصلي في سفارة البوسنة في طرابلس في أقرب وقت ممكن، بعد استلام السفير البوسني الجديد المعتمد لدى ليبيا لمهام عمله».