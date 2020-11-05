ضبط شخص يخترق حسابات شخصية على «فيسبوك» ويبتز أصحابها في مصراتة

المتهم باختراق الحسابات على فيسبوك الذي ألقي القبض عليه في مصراتة. (مديرية أمن مصراتة)

أعلنت مديرية أمن مصراتة، اليوم الخميس، القبض على أحد الأشخاص المتهمين باختراق حسابات شخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وابتزاز أصحابها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وإحالته إلى الجهات المختصة.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن المتهم ألقي القبض عليه في مداهمة لأحد الأوكار من قبل فرقة القبض والتحري التابعة لمركز شرطة قصر أحمد بعد إذن النيابة العامة وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة إثر تلقي المركز بلاغات عديدة بخصوص اختراق حسابات على «فيسبوك» وخاصة حسابات العناصر النسائية.

وقالت المديرية إن «المتهم تبين من خلال الاستدلال معه بأنه يقوم بعملية اختراق للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ويقوم بالابتزاز والحرابة وطلب مبالغ مالية لغرض عدم نشر صورهم في مجموعة أخرى تمس عادتنا وتقاليدنا بعد عمليات الاختراق».

وأكدت المديرية أن مركز شرطة قصر أحمد فتح محاضر عديدة بعد تلقيه بلاغات عن اختراق الحسابات الشخصية على «فيسبوك» وقيام المخترقين وهم «أشخاص مجهولي الهوية» بتهديد العناصر النسائية بنشر الصور الخاصة بهن الموجود داخل هذه المواقع بعد اختراقها.

كما أكدت مديرية أمن مصراتة أن مركز شرطة قصر أحمد قام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة من قبل «عصابات إجرامية» تستخدم مواقع إلكترونية وأدوات تقنية متطورة، بعد التحري وجمع المعلومات الكافية عن المتهمين ومكان تواجدهم.

وطالبت مديرية أمن مصراتة المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتجنب نشر خصوصياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.