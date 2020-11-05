اجتماع في مصراتة لبحث إمداد الجنوب بالوقود

لقاء المجلس البلدي مصراتة مع عمداء عدد من بلديات الجنوب، 5 نوفمبر 2020، (بلدية مصراتة)

استقبل المجلس البلدي مصراتة، اليوم الخميس، عددا من عمداء بلديات الجنوب؛ لبحث توفير الوقود لمدن المنطقة الجنوبية.

وطالب عمداء بلديات الجنوب بتوفير مادة «الديزل»، على أن يتم تأمين سيارات النقل كاتفاق أساسي، حسب بيان بلدية مصراتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يسري بعد موافقة غرفة عمليات أبوقرين التابعة لحكومة الوفاق، وذلك باعتبارها منطقة عمليات عسكرية، كما تأتي هذه الخطوة تعزيزا لمبدأ التعاون المشترك بين البلديات.

وسبق أن ربطت شركة البريقة لتسويق النفط تزويد المنطقة الجنوبية بالوقود، بتوفير الضمانات الأمنية، خلال اجتماع موسع في مستودع مصراتة النفطي، 9 أكتوبر الماضي، حيث كشف مندوب المنطقة الأمنية مصراتة، عن مساعٍ لإعداد الترتيبات الأمنية في القريب، لإمكانية استئناف عمليات نقل الوقود، مؤكدا ضرورة تنسيق الجهات الأمنية فيما بينها لضمان سلامة السائقين والشاحنات.