توزيع إصابات «كورونا» الجديدة.. طرابلس الأعلى تليها مصراتة

عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 853 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأربعاء، منها 476 حالة في طرابلس وحدها.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ97 حالة، ثم جنزور بـ26 حالة، و25 حالة في زوارة، و24 حالة في قصر الأخيار، و21 حالة في بني وليد، و19 حالة في النواحي الأربع، و14 حالة في العجيلات، و12 حالة في زليتن، و11 حالة في كل من جادو وصبراتة، و10 حالات في كل من الغريفة والماية وخليج السدرة والخمس، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الخميس.

إضافة إلى سبع حالات في كل من الجميل وصرمان، وست حالات في كل من الشاطئ و«وادي زمزم وأبونجيم»، وخمس حالات في كل من القلعة والجفارة، وأربع حالات في كل من سبها والحرابة وباطن الجبل، وثلاث حالات في كل من المعمورة ووادي عتبة والقره بوللي والزاوية الجنوب والسبيعة، وحالتين في كل من تراغن ورقدالين والرجبان، وحالة واحدة في القطرون والزاوية الغرب والبوانيس ويفرن ومسلاتة وظاهر الجبل وغدامس والشويرف.

وتماثل للشفاء 500 مصاب، منهم 389 حالة في طرابلس، وحالتان في الخمس، و12 حالة في صرمان، وأربع حالات في كل من باطن الجبل ودرج، وثلاث حالات في كل من خليج السدرة وغدامس، و60 حالة في مصراتة، و11 حالة في وادي زمزم وأبونجيم، وحالة في الكفرة، وخمس حالات في العجيلات، وست حالات في زليتن.

في حين توفي سبعة مصابين، منهم حالة في كل من الخمس وصرمان وصبراتة ومصراتة والعجيلات، وحالتان في زليتن.